مجرم خطير في قبضة أمن قسنطينة

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة مجرم خطير كان محل بحث متورط في عديد القضايا ذات الطابع الإجرامي.

أوقفت مصالح الأمن الحضري التاسع، المجرم الذي عثر بحوزته على سلاح أبيض من الحجم الكبير ذو مقبض حديدي، وقارورة غاز مسيل للدموع.

تمكن عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد تعنيف من طرف المجرم بواسطة سلاح ذو دفع كهربائي من نوع”تازار.

يتابع الموقوف في 07 قضايا متمثلة في إنتهاك حرمة منزل ومحاولة الإعتداء الجنسي بقوة التهديد بالسلاح الأبيض.

السرقة بالكسر من داخل منزل، حمل أسلحة بيضاء محظورة، مع التهديد بالسلاح المحظور.

محل أمر بالقبض للتخريب العمدي لملك الغير، محل حكم نهائي بالحبس بمحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.

محل أمر ضبط وإحضار عن تهمة إقتحام حرمة منزل، منزل،محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف،التخريب العمدي بالقوة.

تم إنجاز ملف قضائي بالتهم السالفة الذكر وتقديمه إلى الجهات القضائية التي أمرت بوضعه رهن الحبس لغاية إستكمال التحقيقات.