مجزرة النعامة.. أحد الناجين يروي تفاصيل مثيرة حول الحادث

استقرت، حالة 5 أشخاص، من أصل 7 جرحى تم تحويلهم لمستشفى الإخوة شنافة بمشرية، الذين كانوا ضمن ضحايا حادث النعامة. وقال الدكتور بلهسكة لحسن، المختص في الإنعاش بمصلحة الاستعجالان بالمستشفى المذكور “استقبلنا سبعة جرحى نقلو في حدود الساعة الخامسة مساءا”.

ويعاني الجرحى، -يقول الدكتور- من كسور متعددة إلى جانب جروح وإصابات مختلفة جراء حادث مشرية. تابعا “بعضها على مستوى الرأس أو أعضاء أخرى من الجسم والتي استدعى بعضها إجراء عمليات جراحية على جناح السرعة”.

ونقلت “وأج”، تصريحات الدكتور، “لقد تم تجنيد طاقم طبي من جراحين وأطباء مختصين وشبه طبيين بمستشفى الإخوة شنافة ومؤسسات صحية”. وتم “التكفل من طرف هذه الفرق بإجراء ما تتطلبه العناية المركزة والمتابعة الطبية اللازمة لإنقاذ المصابين”. تابعا “نسجل حاليا وجود خمسة مصابين في حالة مستقرة ويبقى الجريحان المتبقيان في حالة حرجة لن إصابتهم بليغة جدا”.

ونشر المصدر تصريحات شاهد عيان الجرحى، أن “انفجار بإحدى عجلات الشاحنة سبق اصطدامها بالحافلة التي كانت تسير بالاتجاه المعاكس”. وقال نفس المتحدث “كنت على متن الحافلة قادما من ولاية سعيدة باتجاه بلدية بوسمغون (البيض) جالسا في أحد المقاعد الأمامية”.

تابعا “وفي شطر الطريق بين بلديتي البيوض ومشرية لاحظنا انفجارا لإحدى عجلات شاحنة نصف مقطورة قادمة في الاتجاه المعاكس. “وعلى مسافة قريبة من الحافلة توجهت نحونا بعد أن فقد سائقها التحكم بالقيادة ليرتطم بشكل عنيف بالجانب الأيسر للحافلة”.

رئيس الجمهورية يعزي عائلات الضحايا

وتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة لأهالي ضحايا هذا الحادث. وكتب الرئيس على التويتر”كم هو أليم ومحزن أن تفقد الجزائر أبناءها في حوادث مفجعة كالذي شهدته منطقة واد خبازة بالنعامة. وأضاف قائلا: “تعازي الخالصة لأهالي الضحايا وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن هذا الحادث قد خلف 13 قتيلا و7 جرحى إثر اصطدام عنيف بين شاحنة وحافلة صغيرة لنقل المسافرين. وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 6 بالمكان المسمى واد خبازة ببلدية البيوض على بعد 20 كلم شمال مدينة مشرية.

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