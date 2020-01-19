مجزرة الوادي.. قائمة ضحايا الحادث الأليم

نشرت مديرية الصحة واصلاح المستشفيات لولاية الوادي، قائمة الضحايا الذين خلفهم الحادث الأليم في الوادي.

وسجل، الطريق الوطني رقم 3 على مستوى مدخل مدينة سطيل بالوادي، مجزرة مرورية، حيث خلّفت مقتل 12 أشخاص، وعدة مصابين.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الحادث الذي وقع على الواحدة صباحا، نجم عن اصطدام بين حافلتين من نوع هيقر.

وبلغت حصيلة المصابين 46 شخصا، حيث أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

الحافلتان التي تسببتا في المجزرة، يعملان خط جيجل -حاسي مسعود، وأخرى على خط سطيف-ورقلة.

وتدخلت الحماية المدنية لإسعاف وإجلاء الضحايا، كما رافقتها مصالح الدرك الوطني التي كانت حاضرة بعين المكان.