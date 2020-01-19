مجزرة الوادي.. هذا هو سبب وقوع الحادث الأليم

أفادت معلومات أولية، أن سبب الحادث الذي وقع في الوادي، راجع إلى تجاوز إحدى الحافلات، 3 مركبات، اتصطدم بالحافلة الأخرى.

وسجل، الطريق الوطني رقم 3 على مستوى مدخل مدينة سطيل بالوادي، مجزرة مرورية، حيث خلّفت مقتل 10 أشخاص، وعدة مصابين.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الحادث الذي وقع على الواحدة صباحا، نجم عن اصطدام بين حافلتين من نوع هيقر.

وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، فيما بلغت حصيلة المصابين 46 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

الحافلتان التي تسببتا في المجزرة، يعملان خط جيجل -حاسي مسعود، وأخرى على خط سطيف-ورقلة.

وتدخلت الحماية المدنية لإسعاف وإجلاء الضحايا، كما رافقتها مصالح الدرك الوطني التي كانت حاضرة بعين المكان.