مجزرة بحرية خلال ساعتين.. حيتان أوركا تلتهم 17 قرشا

قتل زوج من حيتان الأوركا في جنوب إفريقيا، 17 سمكة قرش خلال ساعتين فقط. وفقا لخبراء الحياة البحرية في المنطقة.

وأثناء ترقب الخبراء للحيتان لوحظ غوصها مرارا وتكرارا في نفس المكان لمدة ساعتين متواصلتين. ليتبين فيما بعد أنها التهمت 17 سمكة قرش مرة واحدة. وبعد أيام قذفت الأمواج على شاطئ بيرلي بقايا الأسماك التي يصل طول الواحدة منها إلى 10 أقدام.

وقالت أليسون تاونر فريق البحث الذي راقب الحيتان: هذا هو أكبر عدد من أسماك القرش التي قتلت في جلسة واحدة، ربما ستكشف الأمواج المزيد من السمك الميت في الأيام القادمة. كما يسهل التعرف على حيتان الأوركا بسبب زعانفها الظهرية نادرة الشكل.

وهذا النوع من الحيتان يعيش في كل المحيطات بوجه عام، المحيط الهندي، الهادئ، الأطلسي والقطبين الجنوبي والشمالي، ولكنها تفضل العيش في المناطق الساحلية الباردة مثل ألاسكا.