مجزرة بشعة.. قصف مدخل مستشفى الشفاء بغزة

أقدم الجيش الصهيوني، اليوم الجمعة، على قصف بوابة مستشفى الشفاء الطبي بغزة، مخلفا ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط العديد من الجرحى.

وحسب وسائل إعلام محلية، سقط 6 شهداء حتى الآن في قصف بصاروخ استهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة غزة، عن ارتكاب الجيش الصهيوني، لمجزرة أمام مشفى الشفاء. مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء.

فيما قال مدير عام المستشفيات في غزة للجزيرة، أن قوات الاحتلال قصفت قوافل سيارات إسعاف 3 مرات اليوم. مشيرا إلى أن قصف بوابة مجمع الشفاء تزامن مع قصف آخر لسيارات إسعاف كانت متوجهة لرفح.