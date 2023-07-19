مجزرة تمنراست.. الدرك الوطني يكشف سببين مباشرين

كشفت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، عن سببين مباشرية، لوقوع الحادث المروري في ولاية تمنراست. والذي أودي بحياة 34 شخصا، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اثنين منهم في الإنعاش.

كما أوضح الرائد سمير بوشحيط رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، في تصريح للنهار، أن المركبة النفعية اصطدمت مباشرة بحافلة نقل المسافرين تعمل خط أدرار-تمنراست في منطقة كتول. التي تبعد حوالي 20 كلم عن ولاية تمنراست.

في حين، أضاف الرائد، أن المركبة النفعية كانت محملة بقارورات البنزين، وكانت تسير في الاتجاه الذي كانت تسير فيه الحافلة. حيث قال ” حسب المعلومات الأولية فإن المركبة كانت تسيرعلى اليسار من طرف، مما اصطدم مباشرة بالحافلة التي كانت في الاتجاه المعاكس”. “وبسبب وفاة السائق فإن المتابعة قضائية تتوقف”.

وعن تفاصيل الحادث قال الرائد بوشحيط “الحصيلة كبيرة جدا، 34 وفاة و12 جريحا 2 منهم في حالة حرجة متواجدين في المستشفى”. “أما الآخرين فلديهم إصابات متفاوتة الخطورة”. “ناجم عن اصطدام مركبة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تعمل خط أدرار-تمنراست”.

كما تابع رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، “الحادث تبعه حريق كبير جدا بسبب المركبة النفعية”. “التي كانت محملة قارورات البنزين احترقت واشتعلت عن آخرها وتفحمت الجثث”. “بقرية كتول التي تبعد حوالي 20 كلم عن مقر ولاية-تمنراست”. مضيفا “الدرك الوطني تواجد في عين المكان لتسهيل حركة المرور ومحاولة التعرف على هويات الجثث”.