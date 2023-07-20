مجزرة تمنراست: تكفل “كامل” بالضحايا

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بولاية تمنراست. أنه سيتم التكفل بشكل “كامل” بضحايا حادث المرور المروّع الذي وقع فجر أمس .

وأوضحت الوزيرة التي كانت مرفوقة بوزير الصحة عبد الحق سايحي، بعد وقوفهما على الحالة الصحية للمصابين بالمؤسسة العمومية الإستشفائية مصباح بغداد بتمنراست. أنه وبتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. سيتم التكفل بالجرحى بشكل كامل”.

وأشارت كريكو، الى أنه وفور وقوع الحادث تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضعية بالتنسيق مع السلطات المحلية. حيث أعطيت تعليمات لتفعيل خلايا التضامن الجوارية من أجل التكفل النفسي بالمصابين وعائلاتهم.

من جهته أعرب وزير الصحة عن تضامنه العميق مع عائلات الضحايا والمصابين. موضحا أن هناك 7 جرحى حاليا بمستشفى تمنراست يتلقون الفحوصات اللازمة. وسيتم إجلاء 6 منهم إلى الجزائر العاصمة للتكفل بهم بالنظر إلى تعرضهم لحروق بليغة.

وأكد سايحي أنه جرى توفير كافة شروط التكفل الطبي بالمصابين على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية مصباح بغداد بتمنراست.

و كان الوزيران قدما في وقت سابق تعازي ومواساة رئيس الجمهورية لعائلات الضحايا و الجرحى. خلال اطمئنانهما على الحالة الصحية للجرحى بمستشفى تمنراست.

للإشارة فقد وقع هذا الحادث المأساوي على الطريق الوطني رقم 1 . إثر اصطدام متبوع بحريق بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي أدرار و تمنراست. وخلف 34 ضحية و14 جريحا.

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