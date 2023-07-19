مجزرة تمنراست: 3 جرحى يغادرون المستشفى بعد تلقي الفحوصات الطبية

غادر 3 جرحى من جرحى المأساة المرورية التي شهدتها ولاية تمنراست، فجر اليوم الأربعاء، مستشفى بغداد مصباح بعد تلقيهم الفحوصات الطبية اللازمة.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان مدير المستشفى عبد القادر بقة، أنّ تسعة مصابين بحروق بدرجات متفاوتة. لا زالوا تحت الرعاية الطبية المكثفة، بما فيها إخضاع مصابين إثنين للتشخيص بواسطة الأشعة.

وأكد بقة أنه تم تسخير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لضمان التكفل الأمثل بضحايا هذا الحادث.

وكان والي تمنراست محمد بودراع تنقل إلى المستشفى المذكور للإطمئنان على الحالة الصحية لجرحى هذا الحادث. ومتابعة عملية التكفل بالضحايا والجرحى بموقع الحادث.

ووقع حادث المرور المميت بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى قرية أوتول 20 كيلومتر شمال تمنراست. إثر اصطدام متبوع بحريق بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط أدرار تمنراست. مخلّفا في حصيلة أولية 32 قتيلاً قبل ارتفاع العدد إلى 34.

وأصيب 14 آخرا منهم 12 أصيبوا بحروق متفاوتة بينهم ثلاثة أشخاص في حالة صدمة تمّ إسعافهم. من قبل فرق الحماية المدنية قبل إجلائهم إلى المستشفى حسب مصالح الحماية المدنية.