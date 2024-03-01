مجزرة جديدة.. استشهاد أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات

قالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 100 شخص استشهدوا وأصيب المئات. جراء إطلاق الكيان الصهيوني النار نحو حشد كان ينتظر للحصول على مساعدات.

وأصدرت عدة دول بيانات إدانة لحادث مقتل عشرات الفلسطينيين ممن كانوا ينتظرون قافلة مساعدات في غزة، يوم الخميس.

الرئيس الفرنسي: إطلاق النار غير مبرر ويجب تحقيق “العدالة” للضحايا

وقالت فرنسا إن إطلاق النار على أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات “غير مبرر”.

وأفاد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان في بيان بأنه “تقع على عاتق إسرائيل. مسؤولية الالتزام بقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين”.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجر اليوم الجمعة عن “أشدّ إدانة” لمقتل الفلسطينيين. خلال توزيع المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة،.مطالبا بجلاء “حقيقة” ما جرى وتحقيق “العدالة” للضحايا.

وكتب ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “سخط عميق إزاء الصور الآتية من غزة حيث استُهدف مدنيون من قبل جنود إسرائيليين. أعرب عن إدانتي الأشدّ لعمليات إطلاق النار هذه وأطالب بالحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي”.

كندا: ما حدث لقافلة المساعدات “كابوس”

ذكرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن مقتل عشرات الأشخاص الذين كانوا ينتظرون قافلة مساعدات في غزة “كابوس”. ودعت إلى إنهاء القتال في القطاع.

وأضافت جولي للصحفيين في أوتاوا “عندما يتعلق الأمر بما حدث في غزة اليوم. يجب أن أقول إنني أعتقد أن هذا كابوس. علينا أن نتأكد من إرسال المساعدات الدولية إلى غزة. وأن الناس يتمتعون بالحماية عندما يذهبون ويحصلون على تلك المساعدات.

تركيا: إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة ضد الإنسانية

وصفت تركيا الخميس الأحداث التي أدت إلى مقتل أكثر من مئة شخص. خلال توزيع مساعدات غذائية في مدينة غزة. بأنها “جريمة جديدة ضد الإنسانية”.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان بأن “إسرائيل أضافت جريمة جديدة إلى جرائمها ضد الإنسانية”.

وتابع البيان: “حقيقة أن إسرائيل، التي حكمت على سكان غزة بالمجاعة. استهدفت هذه المرة مدنيين أبرياء يقفون في طوابير. للحصول على المساعدات الإنسانية، دليل على أن إسرائيل تتعمد تدمير الشعب الفلسطيني بمجمله”.

إسبانيا: ما حدث في غزة “غير مقبول”

وندد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بما حدث في غزة يوم الخميس.

وقال عبر منصة إكس إن “الطبيعة غير المقبولة لما حدث في غزة. حيث يموت العشرات من المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الطعام. تؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار”.

منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: أشعر بالهلع من هول المذبحة

ندد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بما حدث في غزة خلال عملية توزيع مساعدات.

وقال عبر منصة إكس “أشعر بالهلع من التقارير عن مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة. الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، مضيفا أن سقوط القتلى غير مقبول على الإطلاق”.

وشدد على أن “حرمان الناس من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاك خطيرا” للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف “يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق”.

جامعة الدول العربية: ما حادث تصرف همجي وممعن في الوحشية والاستهانة بأرواح البشر

علّق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على حادث مقتل فلسطينيين، خلال انتظار شاحنات المساعدات. عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة.

ووصف أبو الغيط الحادث بأنه “تصرف همجي وممعن في الوحشية والاستهانة بأرواح البشر”.

وعبّر الأمين العام عن “استهجانه الشديد لاستمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين. على نحو يمثّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وذلك بعد حرب التجويع التي تفرضها على 2.3 مليون فلسطيني من أبناء القطاع. وكأنها تحاصر الفلسطينيين بالجوع والرصاص”.

بايدن: هذا الحادث الدموي سيعقد المحادثات بشأن وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن إطلاق إسرائيل النار على أشخاص. كانوا ينتظرون للحصول على مساعدات غذائية في غزة. وعبر عن اعتقاده بأن الحادث الدموي سيعقد المحادثات بشأن وقف إطلاق النار.

وردا على سؤال عما إذا كان الحادث سيعقد المحادثات، قال بايدن للصحفيين: “أعلم أن ذلك سيحدث”.

وذكر أيضا أن وقف إطلاق النار المؤقت ربما لن يحدث بحلول الاثنين، كما توقع في وقت سابق.