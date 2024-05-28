مجزرة جديدة ضد النازحين في رفح

إرتقى 20 شهيدا، اليوم الثلاثاء، إثر مجزرة جديدة إرتكبها الإحتلال الصهيوني، في مواصي رفح بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن هناك أكثر من 20 شهيدا، وعشرات المصابين، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

وارتكب الجيش الصهيوني، اليوم الثلاثاء، مجازر جديدة بحق المدنيين في رفح وجباليا. في حين أعلن إصابة مزيد من جنوده في معارك قطاع غزة.

وبعد يوم من المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين، نفذت منذ فجر اليوم قصفا جويا ومدفعيا كثيفا على مناطق عدة برفح، خاصة حي تل السلطان غربي المدينة، وذلك بالتزامن مع توغل آليات إسرائيلية في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن جيش الاحتلال قتل 72 نازحا خلال 48 ساعة بقصف خيامهم في مناطق زعم أنها آمنة.