مجزرة مرورية بتونس.. مقتل 24 شخصاً في إنقلاب حافلة سياحية

لقي 24 شخصا حتفهم، وأصيب العشرات بجروح، اليوم الأحد، في حادث إنزلاق حافلة بمنطقة السنوسي في تونس، حسب وزارة الصحة التونسية.

وأعلنت وزارة الداخلية، سقوط حافلة تابعة لوكالات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة بإتجاه عين الدراهم، حسب ما أوردته وسائل إعلام تونسية.

وسقطت الحافلة في مجرى، بعد تجاوزها لحاجز حديدي وإنزلاقها في منحدر حاد، حسب ذات المصادر.

وقد تم مباشرة عمليات الإنقاذ، من طرف مصالح الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية في المنطقة.

كما تم تكوين خلية أزمة لمتابعة الموضوع، على مستوى مصالح وزارة الداخلية التونسية.