مجزرة مرورية في الجلفة تُخلف وفاة 3 أشخاص

توفي 3 أشخاص، في حادث مرور وقع اليوم الأحد في الجلفة، حسبما نقله موقع التلفزيون الجزائري عن مصالح الحماية المدنية.

وحسب المكلف بالإعلام بالنيابة لدى مديرية الحماية المدنية، الرقيب علي قريش، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية لمدينة عين وسارة على الساعة الثامنة صباحا، لأجل حادث مرور وقع بالمكان المسمى “واد بوسدراية”.

وتمثل الحادث، في اصطدام سيارة بشاحنة ذات مقطورة.

مسفرا عن وفاة ضحيتين في عين المكان، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 29 سنة وإمرأة عمرها 28 سنة.

كما تم تحويل ضحية مصابة بجروح ويتعلق الأمر بسيدة في الثلاثينات، إلى مستشفى مدينة عين وسارة، أين لفظت أنفاسها الأخيرة، حسب ذات المصدر.

هذا وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا، لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.