مجزرة مرورية في مصر.. 95 ضحية إثر اصطدام حافلة وسيارات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، عن وفاة 32 شخصا، جراء حادث سير مروع في محافظة البحيرة المصرية.

ورفعت وزارة الصحة حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة للتعامل مع المصابين. جراء مجزرة اصطدام حافلة ركاب وعدد من السيارات. واشتعال بعضها على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي في محيط منطقة وادي النطرون قبل الطريق الدولي باتجاه القاهرة.

وصرح حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن المجزرة المرورية أسفرت عن ومصرع 32 شخصا وإصابة 63 آخرين. تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون. بينما تم نقل 7 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي. وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث، مع استمرار المتابعة.

وذكر صحيفة الأهرام، أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن الحادث نتج عن تسرب زيت من سيارة. في أثناء سيرها على الطريق الصحراوي. ما أدى إلى انزلاق وتصادم عدد كبير من السيارات واشتعال النيران في بعضها.

من جهته، أفاد موقع الصري اليوم،بأن سوء حالة الطقس وانتشار الشبورة المائية في الصباح تسبب في وقوع الحادث المروع أمام مدخل قرية الشجاعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي السريع في منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتداول مدونون وأشخاص كانوا بالمكان لحظة وقوع الحادث، صورا ومقاطع فيديو وثقت الكارثة.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أنه تم الدفع بعشرين عربة إسعاف لنجدة المصابين. ونقلهم إلى مستشفى في وادي النطرون وآخر في النوبارية. حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.