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الوطني

مجزرة مرورية.. وفاة 4 أشخاص في حادث خطير بمعسكر

بقلم نادية بن طاهر
مجزرة مرورية.. وفاة 4 أشخاص في حادث خطير بمعسكر
صورة من الأرشيف
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لقي 4 أشخاص حتفهم صباح اليوم الأحد، إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق البلدي رقم 10 ببلدية مقطع دوز في سيق بولاية معسكر.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت ذات المصالح، على الساعة الثامنة صباحا في هذا الحادث والذي تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع “IBIZA”.

وخلف الحادث وفاة 4 أشخاص “2 من جنس ذكر و2 من جنس أنثى”، تترواوح أعمارهم بين 20 و42سنة.

وتم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيق، حسب ذات المصدر.

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