مجزرة مروعة للاحتلال.. أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى بمخيم النصيرات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 210، وأكثر من 400 مصاب.

ويشهد مستشفى شهداء الأقصى اكتظاظا بالمصابين وجثث الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء.

وافادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن أعدادا كبيرة من القتلى والمصابين تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى، معظمهم من الأطفال والنساء، نتيجة القصف الصهيوني المتواصل على عدة مناطق في المحافظة الوسطى بالقطاع.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بفايسبوك، إن عشرات المصابين يفترشون الأرض وتحاول الطواقم الطبية إنقاذهم بما يتوفر لديها من إمكانيات طبية بسيطة.

ولفتت إلى أن مستشفى شهداء الأقصى يواجه نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود.

بالإضافة إلى توقف المولد الكهربائي الرئيسي، مشيرة إلى أن المستشفى يواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على الأعداد المتزايدة من الإصابات نتيجة القصف.