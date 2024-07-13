مجزرة مُروعة.. 100 شهيد في غارة ضد النازحين بغزة

إرتكب جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، مجزرة مروّعة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس، خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن إرتقاء أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء في غارة صهيونية استهدفت النازحين بغرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي، أن المجزرة ارتكبت بينما لا تتوفر مستشفيات قادرة على إستقبال هذا العدد من الشهداء والجرحى.