إعــــلانات
أخبار العالم

مجزرة مُروعة.. 100 شهيد في غارة ضد النازحين بغزة

بقلم نادية بن طاهر
مجزرة مُروعة.. 100 شهيد في غارة ضد النازحين بغزة
  • 429
  • 0

إرتكب جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، مجزرة مروّعة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس، خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن إرتقاء أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء في غارة صهيونية استهدفت النازحين بغرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي، أن المجزرة ارتكبت بينما لا تتوفر مستشفيات قادرة على إستقبال هذا العدد من الشهداء والجرحى.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/zYZ3a
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر