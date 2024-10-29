مجزرة.. 11 قتيلا وجريح واحد في حادث مرور بورقلة

أسفر حادث مرور مميت وقع بالطريق الوطني رقم 53أ الرابط بين بلديتي حاسي مسعود والبرمة بالضبط بمنطقة بئر بوكة بلدية البرمة، ولاية ورقلة عن وفاة إحدى عشر (11) شخصا وإصابة آخر بجروح.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” على “فايسبوك”، أن حـادث مرور مميت. وقع بالطريق الوطني رقم 53أ الرابط بين بلديتي حاسي مسعود والبرمة، بالضبط بمنطقة بئر بوكة بلدية البرمة .

مشيرة أن المعلومات الأولية أكدت وفاة إحدى عشر (11) شخصا وإصابة آخر بجروح.

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