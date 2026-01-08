مجسم الكأس الممتازة في ضيافة اتحاد العاصمة

وجهت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، دعوة خاصة لأنصار ومحبي الفريق، من أجل أخذ صور تذكارية مع مجسم الكأس الممتازة.

وأعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية للنادي، بأنه سيتم عرض مجسم الكأس الممتازة، غدا الجمعة، بملعب “عمر حمادي” ببلوغين.

كما سيكون بامكان أنصار النادي العاصمي، أخذ صور تذكارية مع مجسم الكأس الممتازة، من الثامنة صباحا، وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة قبيل نهائي كأس السوبر 2025، والذي سيجمع فريق اتحاد العاصمة المتوج بلقب كأس الجزائر، ضد مولودية الجزائر، حامل لقب البطولة.