مجسم كأس الجزائر سيُعرض ببلعباس يوم ال26 وبتيزي وزو يوم ال28 أفريل

سيُعرض مجسم كأس الجمهورية بمدينة سيدي بلعباس يوم الخميس ال26 أفريل لمنح الفرصة للجمهور العباسي من أجل إلتقاط صور تذكارية قبل النهائي.

هذا وسيُعرض نفس المجسم يوم السبت ال28 أفريل بمدينة تيزي وزو لنفس الغرض أي السماح لجمهور الكناري برؤية الكأس عن قرب.

وسيتم عرض الكأس بقاعة OMS بسيدي بلعباس بداية من الساعة ال11 فيما ستعرض بالقاعة المتعددة الرياضات التابعة لملعب 01 نوفمبر بتيزي وزو أيضا.

وقبل العرضين يومي الخميس والسبت يتم تنشيط ندوة صحفية خاصة بمسيري الفريقين إضافة إلى عضو من لجنة تنظيم منافسة كأس الجمهورية.

وسيتم أيضا عرض الكرة التي سيُلعب بها النهائي إضافة إلى قميصي الفريقين على هامش عرض مجسم كأس الجمهورية.