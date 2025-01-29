مجسم كأس “السوبر” يزور معقل شباب بلوزداد

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، عن عرض مجسم كأس “السوبر” غدا الخميس، أمام أنصارها بملعب 20 أوت 55.

ويرتقب أن يلاقي الشباب المتوج بلقب كأس الجزائر، يوم السبت الـ 8 فيفري الداخل. بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 17:00. بطل الجزائر والغريم مولودية الجزائر، في مباراة “السوبر”.

وأوضحت إدارة الشباب بأن مجسم الكأس الممتازة، سيُعرض غدا الخميس، بملعب 20 أوت 55، بالعناصر بداية من الساعة 09:00 صباحا إلى غاية منتصف النهار.

للإشارة، فإن شباب بلوزداد، توّج بآخر طبعة لـ “السوبر”، والتي جرت سنة 2020، عقب الفوز على اتحاد العاصمة، بنتيجة 2-1.

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