قناة النهار مجـ.رمون يستخدمون شهادات طبية وهمية لتضليل العدالة بقلم النهار أونلاين نشر في 01 جويلية 2022 - 23:35 شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IWkDZ اقرأ أيضا سيد علي علالي..فارس المنتخب الوطني يستهدف المجد المتوسطي قناة النهار 23 جوان طبيبكم: داء السكري عند الأطفال.. الأعراض والأسباب قناة النهار 18 جوان مترشحة شعبة آداب: ركزت على الدوال والحمد الله قناة النهار 13 جوان تكنولوجيا: أكثر من 200 ميغا بايت.. موبيليس تبهر سكان وهران وزائريها بأعلى تدفق قناة النهار 23 جوان "إنطباعات المترشحين حول إمتحان التاريخ و الجغرافيا :"لي حفظ يخدم ..ولي ماحفظش ما يخدمش قناة النهار 15 جوان تخصيص فضاءات للمراجعة.. متطوعون في خدمة الممتحنين قناة النهار 13 جوان "اليوتوبر المصري محمود حجازي يشجع بعثة الرياضيين الجزائريين .." راح نرجع لابسين الميداليات قناة النهار 22 جوان أدرار: ندوة صحفية لوزير التربية على هامش إنطلاق إمتحانات شهادة البكالوريا قناة النهار 12 جوان المصلحة المركزية لمكافحة الجـريمة المنظمة..بصمة أمنية نوعية قناة النهار 28 جوان كلمة رئيس الجمهورية الموجهة للمجاهدين والمجاهدات قناة النهار 11 جوان