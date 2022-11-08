مجلة أمريكية تختار “كابتن أمريكا” كأجمل رجل على قيد الحياة لعام 2022

اختارت مجلة “بيبول” كريس إيفانز بطل فيلم “كابتن أميركا” أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة لعام 2022. بعد أن حصل بول رود، زميله في عالم مارفل، على اللقب عام 2021.

وقال إيفانز، البالغ من العمر 41 عاما، إن اللقب “يبدو وكأنه شكل غريب من التباهي المتواضع. ومع ذلك، كنت حريصا على مشاركة ذلك الخبر مع أكبر معجبي، وهي والدتي”.

وأضاف للمجلة في مقابلة “ستكون أمي سعيدة للغاية.. إنها فخورة بكل ما أفعله ولكن هذا شيء يمكنها التباهي به حقا”.