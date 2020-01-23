مجلة الإيكومنيست: الحراك الجزائري أخرج البلاد من دائرة الدول الإستبدادية

قالت مجلة الإيكومنيست البريطانية المتخصصة في تحليل القضايا الاقتصادية والسياسية، عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، أنّ الجزائر خرجت من دائرة الدول الإستبدادية، وذلك بعد نجاح الحراك الشعبي في إزاحة الرئيس السابق بطريقة سلمية.

كما أشار تقرير المجلة السنوي، الى تحسن الوضع الديمقراطي في الجزائر، مؤكدا أنها انتقلت من خانة الدول الاستبدادية إلى خانة النظام الهجين، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

وأضاف التقرير، أنّ الجزائر قفزت من المرتبة 126 لرتبة 113 من أصل 167 بلد في تصنييف الديمقراطية، فيما احتلت المرتبة الرابعة عربيا بعد كل من تونس المغرب ولبنان.

كما أنّ مؤشر الديقراطية يعتمد على قواعد، هي المشاركة السياسية والعملية الانتخابية والأداء الحكومي والتعددية السياسية والحريات العامة وسيادة القانون والمساواة.