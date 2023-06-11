مجلة الجيش:”الأمن لا يقبل التجزئة”

أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير، بأن قيادة البلاد وضعت نصب أعينها، ضرورة تحقيق الأمن الشامل ككل غير متجزى بعيدا عن المفهوم التقليدي للأمن.

وأوضحت المجلة في افتتاحية عددها لشهر جوان تحت عنوان “الأمن لا يقبل التجزئة”، أن الأمر يتعلق بمنظومة أمنية كاملة مترابطة فيما بينها ولها نقاط التقاء وتلاحم تشمل إلى انب الأمن الداخلي الأمن الاقتصادي، الأمن الاجتماعي، الأمن الفكري والثقافي، الأمن البيني والأمن السيبراني، مؤكدة أن هذا الأخير توليه القيادة العليا للبلاد أهمية خاصة بالنظر إلى بعده الجيوستراتيجي في سياق حروب الجيل الجديد التي أضحت ضمن المخاطر التي تهدد سيادة الدول، مما يستدعي كل إمكانيات الأمة في المجال من أجل حماية مصالح بلادنا الحيوية والاستراتيجية.

وأبرزت المجلة، أن الجيش الوطني الشعبي يضطلع بمهامه الدستورية النبيلة على أكمل وجه، ومنخرط في إستراتيجية الدولة الجزائرية لضمان الأمن الشامل وفق رؤية متبصرة من خلال الإحاطة بكل الأسباب التي تؤمن بلادنا من كل ما من شأنه أن يجعلها عرضة لأي خطر مهما كانت طبيعته أو مصدره، وفي هذا الصدد، بعد التحضير القتالي المستمر لبلوغ الجاهزية القصوى أهم عنصر لضمان الأمن الشامل.

كما أكدت المجلة أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي حرصت على المحافظة على الجاهزية العملياتية لوحدات قوام المعركة في أعلى مستوياتها، وعلى التحضير والتدريب الجيد لقواتنا المسلحة، مبرزة بأن جيشنا ينفذ برنامج التحضير القتالي بصرامة واقتدار تتخلله تمارين تكتيكية بالذخيرة الحية على مدار السنة وهو ما يعد تطورا جديدا يحرزه جيشنا في هذا المجال.

وختمت المجلة بالقول إلى أن اختبار الجاهزية العملياتية لقواتنا المسلحة في كل التمارين التي نفذت مؤخرا ليلا ونهارا وفي ظروف مشابهة للمعركة الحقيقية يؤكد التطور الكبير المحقق على كل الأصعدة والتنسيق الجيد بين مخت سلف الوحدات المشاركة، وقدرتها على تنفيذ مختلف الأعمال القتالية بنجاح باهر، فضلا عن تحكم الأفراد الجيد في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية، بما لا يدع مجالا للشك مدى الجاهزية العملياتية التي بلغتها مختلف مكونات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي. أخيرا وليس آخرا، فإن جيشنا تمكن في الفترة الأخيرة من تحقيق إنجازات معتبرة في جميع الميادين، بفضل إستراتيجية واضحة المعالم وعمل مضني ومستمر، من خلال استعداد أبنائه للتجاوب الدائم مع التطورات الحاصلة متسلحين بالوعي بمختلف المخاطر الأمنية المحدقة ببلادنا وبذل المزيد من الجهود لبلوغ أرقى المستويات ليبقى بلدنا أمنا على جميع الأصعدة.