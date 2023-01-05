مجلة الجيش: “استعراض ذكرى عيد الإستقلال يؤكد التطوّر الذي بلغه جيشنا الوطني”

قالت مجلة الجيش في عددها الاخير 714 لسنة 2022، إن الجيش الوطني الشعبي، تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، بواصل عصرنة قواته بفضل تبني إستراتجية مدروسة بعناية، مضيفة بأن الاستعراض العسكري المخلّد للذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية، يؤكد التطوّر الذي بلغه الجيش الوطني وتحكمه في مختلف الأسلحة وناصية العلوم والتكنولوجيا.

وأكدت الإفتتاحية التي حملت عنوان “حصيلة إيجابية وآفاق واعدة”، بأن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وضعت تطوير الصناعات العسكرية في صلب استراتجيتها، من خلال إرساء صناعة حقيقية وهو ما تعمل عليه جاهدة ودون هوادة بشهادة رئيس الجمهورية الذي وصفها بـ “قاطرة الصناعة الوطنية“.

كما أشادت ذات المجلة، بالنتائج المحققة لمفارز الجيش الوطني الشعبي عبر محتلف النواحي العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، واصفة إياها بالباهرة، مشيرة إلى أن هذه النتائج ثمرة التحضير القتالي الجيد والتكوين النوعي واليقظة المستمرة لأفراد الجيش الوطني الشعبي، مثلما شدد عليه الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في أكثر من مناسبة بقوله أن “تحقيق النصر يتوقف وبالأساس على ذهنية المقاتل ونوعية تكوينه ومستوى تحضيره البدني والنفسي وكذا قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة، في كافة ظروف ومراحل المعركة.”

وختمت مجلة الجيش بالقول:”نحن نستقبل السنة الجديدة 2023، يحدونا في الجيش الوطني الشعبي نفس الطموح والإرادة والعزيمة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وإضافة لبنة أخرى في مسار بناء الجزائر الجديدة.”