مجلة الجيش: استفتاء الدستور سيدشن عهدا جديدا وعد به رئيس الجمهورية

أكدت مجلة الجيش، إن استفتاء الدستور، سيدشن عهدا جديدا مثلما وعد به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجاء في افتتاحية المجلة، في عددها لشهر أكتوبر: “سجلت بلادنا خلال شهر سبتمبر الماضي جملة من الأحداث الهامة على الصعيد الداخلي والخارجي، بالرغم من الظروف الصحية الصعبة”.

وأضافت الإفتتاحية: “قطعت البلاد أشواطا مهمة في طريق التحضير للإستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ومنح كلمة الفصل للشعب، وبالتالي تجسيد تطلعات الأجيال في بناء الجزائر الجديدة”.

مؤكدة أن الإستفتاء، سيجري في ظروف عادية تسودها شفافية ونزاهة تامة، ويدشن لعهد جديد مثلما وعد به رئيس الجمهورية.

وأشارت الافتتاحية، إلى رمزية اختيار الفاتح نوفمبر لإجراء هذه الإنتخابات، والتي تحمل العديد من الدلالات مفادها إصرار رئيس الجمهورية على جعل هذا اليوم المشهود انطلاقة حقيقية لبناء جزائر جديدة، متحررة من كل المظالم والمفاسد والسلبيات.

يوم تكون فيه الانطلاقة الحقيقية لبناء دولة قوية مهابة، وبالتالي سيكون الاستفتاء على الدستور أولى لبنات التغيير الجذري الذي طالب به الشعب، حسبما جاء في الافتتاحية.

وأفادت مجلة الجيش، إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، ستبذل كل جهدها في سبيل إنجاح هذا العرس الوطني، من خلال توفير كل الظروف الملائمة لتمكين المواطنين من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من السكينة والاستقرار.