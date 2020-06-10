مجلة الجيش: البعض تعمد بث أفكار مسمومة عن دسترة مشاركة الجزائر بعمليات حفظ السلام

قالت مجلة الجيش، إن مسودة التعديل الدستوري التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للنقاش العام والإثراء، جاءت إيذانا بمباشرة إصلاحات شاملة، ضمن عدة ورشات تؤسس لجزائر جديدة.

وجاء في افتتاحية مجلة الجيش، رغم أن هذه المسودة حملت مقترحات مهمة وإضافة دستورية لافتة بخصوص عديد المجالات، إلا أن مقترح دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية، نال حصة الأسد في النقاشات”.

وأكدت افتتاحية مجلة الجيش أن الحقيقة التي لا مناص منها، أن قطاعات عريضة من المجتمع رحبت بمضمون هذا التعديل وقرأت خلفياته وأبعاده بطريقة متأنية وصحيحة وقدمت بذلك أفكارا بناءة.

وأضافت “في حين حاول البعض ممن اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة، إخراج النقاش عن سياقه الحقيقي، وتعمدوا – كما جرت عليه العادة – بث معلومات مغلوطة وأفكار مسمومة، لا تمت للحقيقة بصلة”.

واعتبرت افتتاحية مجلة الجيش أن هذه المعلومات والأفكار هدفها شيطنة كل مسعى جاد تقوم به الدولة، تماشيا مع مستجدات الأوضاع على أكثر من صعيد.