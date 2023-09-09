مجلة الجيش.. التدخلات العسكرية في المنطقة حملت المشاكل أكثر من الحلول

حملت التدخلات العسكرية في المنطقة، المشاكل أكثر من الحلول وشكلت عوامل إضافية للمواجهات والتمزق أكثر من الاستقرار. حسب ما جاء في مجلة الجيش.

كما أشارت مجلة الجيش الوطني الشعبي، في عدده الأخير، إلى أن الجزائر تتطلع لبلورة حل سياسي يجنب النيجر والمنطقة بأسرها مستقبلا محفوفا بالتهديدات والمخاطر. وأن الحلول العسكرية أثبت التجارب مآلاتها خطيرة جدا ولن تزيد الأمور إلا تعكيرا وتعقيدا.

وأضاف الجيش، أن الحل السياسي الذي تدفع به الجزائر يقي النيجر من تجدد النشاط الإرهابي وكافة أشكال الجريمة التي تعاني منها المنطقة بشدة. مردفا “الجزائر أكدت ضرورة انتهاج الحلول السلمية والتفاوضية في النيجر كما حذرت من مغبة التدخل العسكري”.