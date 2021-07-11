مجلة الجيش: التفاف الشعب الجزائري حول مسار بناء الجزائر الجديدة أزعج المعتوهين والمتهورين

اكدت افتتاحية مجلة الجيش لسان حال وزارة الدفاع الوطني في عددها الأخير الصادر اليوم أن نعمة الأمن التي تعيشها بلادنا والتفاف الشعب حول مسار بناء الجزائر الجديدة قد ازعج بعض المعتوهين والمتهورين

واكدت مجلة الجيش في عددها الأاخير أن هؤلاء راحوا يتهجمون على الانجازات التي تمت إلى غاية اليوم.

وأضاف افتتاحية مجلة الجيش أن نعمة الحرية والأمن التي تتمع بها الجزائر ليست محل صدفة وإنما كانت لقاء تضحيات جسام استهلها الامير عبد القادر واختتمها بن بولعيد ورفاقه.

وأضافت الافتتاحية أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني سيبقى مدافعا عن الامانة التي تركها الشهداء وعلى حرمة الأراضي الجزائرية، وعلى السيادة الوطنية.

مؤكدة بأن الجيش بلغ مكانة عالية في تطوير قدراته في كل الجوانب بفضل مسار تطويري شامل، اهتم بتكوين العنصر و البشري ومسار تحضيري والالمام بمنظومات الأسلحة المتطورة.

وبخصوص الاوضاع غير المستقرة في عديد دول الجوار أكد افتتاحية مجلة الجيش أن الجزائر كانت ولا تزال تدعم كل المبادرات الدولية الرامية إلى إعادة الهدوء والإستقرار إلى المنطقة.

وأشارت ذات الافتتاحية غلى أن خطاب الفريق سعيد شنقريحة لايحتاج لأي تفسير وهو واضح وما على المغامرين والمجازفين العودة إلى جادة الصواب.

كما وصفت المعركة التي تقودها الجزائر اليوم بأنها لاتقل أهمية عن تلك المعركة التي قادها الشعب الجزائري إبان حرب التحرير، مشيرة إلى أن الجزائر الجديدة لابد أن تقوم على فئة الشباب الذي يجب عليه أن يوفر طاقاته في مختلف المجالات وتسخير كفاءته لخدمة وتنمية الوطن.

ووجهت افتتاحية الجيش كلمة لجيل الاستغلال أكدت من خلالها على ضرورة إدارك هذا الجيل لنعمة الأمن التي لاتضاهيها نعمة اخرى.