مجلة الجيش.. الجزائر أصبحت شريكا موثوقا لمختلف دول العالم

أكدت مجلة الجيش، أن الجزائر أصبحت شريكا موثوقا لمختلف دول العالم. وذلك بفضل سياساتها البراغماتية والتزاماتها الثابتة والصادقة.

وأشارت المجلة في افتتاحيتها، أن الجزائر الجديدة تسير على درب الانتصارات وتعزيز المكاسب على جميع المستويات. سواء تعلق الأمر بالشق الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنموي. وهو ما تبرزه الإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها ولقيت ترحيب وارتياح المواطن الذي بات يرى التغيير واقعا ملموسا في حياته اليومية من خلال مختلف المشاريع الإستراتيجية. التي تعد مثلما أكده رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات.

وأضافت المجلة، أن التحول الذي تشهده بلادنا لا تعكسه الحركية التنموية المحلية والوطنية فحسب، بل أيضا ما أضحت تحظى به الجزائر من مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي. حيث أصبحت شريكا موثوقا لمختلف دول العالم، وذلك بفضل سياساتها البراغماتية والتزاماتها الثابتة والصادقة. كما تعززت فيها ثقة الأشقاء الأفارقة بفضل حملها لهموم وتطلعات شعوب القارة، كيف لا وهي صوت الحكمة والعدل. الذي رافع دوما من أجل توحيد صوت القارة وتحويل مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية إلى واقع عملي.

وأكدت في ذات السياق، أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يواصل حماية الوطن ضد كل من تسول له نفسه المساس بشبر واحد من أرضنا الطاهرة. وكل من يحاول استهداف وحدتنا الترابية والشعبية، وذلك من خلال جهوده المضنية المبذولة في مجال تأمين حدودنا المديدة ومكافحة بقايا الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها. ولاسيما التصدي لحرب المخدرات المعلنة التي يشنها نظام المخزن ضد بلادنا ومحاولاته اليائسة والمتكررة لإغراق بلادنا بهذه السموم.

