مجلة الجيش: الجزائر الجديدة تحتل دورا بارزا وتحقق مكاسب ثمينة على الصعيدين الداخلي والخارجي

أكدت إفتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير، أن الجزائر الجديدة تحقق مكاسب ثمينة على الصعيدين الداخلي والخارجي وأصبحت تحتل دورا بارزا اقليميا ودوليا.

وأشارت الإفتتاحية أن احتضان الجزائر لأشغال القمة السابعة لرؤسساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز. هي بحق قمة التحديات الكبرى، كونها عقدت في خضم توترات جيوسياسية وصعوبات اقتصادية تخيم على دول العالم.

وتابعت الإفتتاحية أن الجزائر طرف فعال في ضمان الأمن الطاقوي العالمي وهو ما يعكس مكانتها المرموقة. وموثوقيتها الأكيدة في الساحة الطاقوية العالمية.

مبرزه أن الجزائر نجحت بكل المقاييس وعلى كل المستويات فيما يتعلق بتعزيز دور المنتدى في مواجهة تحديات الطاقة العالمية الراهنة.

وعلى صعيد آخر، أكدت إفتتاحية مجلة الجيش أن اشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره الموريتلاني بولاية تندوف. على تدشين عدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين.

وواصلت ” ان تدشين جامع الجزائر بما يحمله من رمزية المكان والزمان وهو صرح ديني وحضاري وثقافي. من شأنه الاسهام في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز وحدة ومناعة الأمة الجزائرية”.

كما أكدت الإفتتاحية أن ما حققته االجزائر الجديدة على نهج تجسيد الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة. وتعزيز مكانتها كطرف اقليمي ودولي فاعل ترافقه جهود مضنية يبذلها الجيش الوطني الشعبي. سواء على التحضير القتالي لضمان جاهزية وحدات قوام المعركة. او فيما يتعلق بتعزيز اواصر التعاون مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

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