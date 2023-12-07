مجلة الجيش: الجزائر الجديدة تسير نحو وجهتها السليمة بعد 4 سنوات من إنتخاب رئيس الجمهورية.

وذلك بخطى ثابتة نحو وجهتها السليمة على مختلف المستويات وفــي شتى المجـالات فــي كنف الأمــن والاستقرار والسكينة.

وتضمنت إفتتاحية مجلة الجيش لهذا الشهر انه لا يمكن لأي كان أن يكبح مسيرة بناء الجزائر الجديدة على مختلف المستويات. مثلما أكده الرئيس تبون في كلمته خلال ترؤسه للقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين. واضافت أن الجزائر ستعرف حتما كيف ترفع مختلف التحديات مهما كان نوعها ومصدرها بفضل قوة وإيمان رجالها ومنهم أبناء الجيش الوطني الشعبي.”

وجاء في المجلة نستحضر في هذا الشهر إحدى المحطات الخالدة في مسيرة ثورتـــ.نا المجيدة وهي الذكرى الـ63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي أثبتت تصميم الشعب الجزائري وإصراره على كسر أغلال العبودية ودحر المُحتل البغيض.

وإنّ الجزائر التي تستند مواقفها دوما إلى ما تمليه السيادة الوطنية والمصلحة العيا للوطن وتكمنت من تجاوز العديد من الأزمات والمنعرجات الحاسمة وخرجت منها أكثر عزيمة وقوة.

وأضافت إفتتاحبة المجلة أن الجزائر “تمكنت من تجاوز العديد من الأزمات والمنعرجات الحاسمة وخرجت منها أكثر قوة وعزيمة، وستعرف حتما كيف ترفع مختلف التحديات مهما كان نوعها ومصدرها، بفضل قوة وإيمان رجالها ومنهم أبناء الجيش الوطني الشعبي”

وأكد المجلة ان الجزائر ستعرف حتما كيف ترفع مختلف التحديات مهما كان نوعها ومصدرها بفضل قوة وإيمان رجالها ومنهم أبناء الجيش الوطني الشعبي.