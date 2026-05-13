مجلة الجيش: الجزائر الجديدة حققت الانتصار تلو الانتصار في التنمية الوطنية وكسب ثقة الجزائريين

أفادت مجلة الجيش في عددها الأخيرة لشهر ماي، أن الجزائر الجديدة حققت الانتصار تلو الانتصار. لاسيما في معركة التنمية الوطنية وكسب ثقة الجزائريين. لما لمسوه من تحول جوهري على كافة المستويات.

وقالت مجلة الجيش، إنّ التحول الجوهري تمثل خاصة في المجال الاقتصادي الذي يعرف حركية غير مسبوقة في مختلف القطاعات. على غرار قطاعات المناجم والصناعة والفلاحة والسكن والنقل والمؤسسات الناشئة. التي تشهد وتيرة متسارعة بفضل مشاريع إستراتيجية كبرى دخلت حيز الخدمة وأخرى سيتم استلامها قريبا. مع مواصلة مسار ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني في ظل مناخ أعمال آمن وجاذب.

كما اشارت المجلة إلى أن نمو الاقتصاد الوطني يشهد منحى تصاعديا باعتراف مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية. وذلك بفضل التدابير والإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها. ما مكن من تعافي اقتصادنا الذي يطمح للارتقاء إلى مراتب أعلى. والتحرر من سياسة الريع، والسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد ناشئ. مستدلة بما أكده رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون بقوله: “الحمد لله على ما أنعم به من وفاء للتضحيات في جزائرنا الغالية التي تواجه تحديات بناء الحصانة الاقتصادية وتقوية دروع سيادتها في ظروف إقليمية ودولية مضطربة، فلقد حددت مسارها ووضعت في أولوياتها تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني بإنجازات كبرى مهيكلة ومتكاملة ضمن مشروع تنموي إستراتيجي متعدد الجبهات، عالي الطموحات، يتجسد في الميدان بفضل إرادات وطنية صادقة، متضافرة الجهود وساهرة على رعاية مصالح الدولة وعلى خدمة الشعب، تؤمن بجزائر منتصرة بمشاركة الجميع وتتحقق فيها آمال الجزائريات والجزائريين”.

