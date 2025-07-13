مجلة الجيش: الجزائر تستعيد هيبتها ومكانتها بين الأمم

أحيت مجلة الجيش، في عددها الأخير، الذكرى الـ63 للاستقلال، وجددت عهد الوفاء، لأبطال الجزائر، ودعت للسير على دربهم والتحلي بقيمهم للمضي ببلادنا قدما على نهج التطور والنهضة والازدهار في كنف الأمن والاستقرار والسكينة.

وأكدت افتتاحية مجلة الجيش، أن الجزائر الجديدة المنتصرة، تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو غد مشرق. وتعيش على وقع مكاسب وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات. وهي التي استعادت هيبتها ومكانتها التي تستحقها بين الأمم.

وجاء ذلك، بفضل رجالها المخلصين ومؤسساتها القوية وشعبها الأبي وشبابها الطموح الذي توليه السلطات العليا للبلاد رعاية كبرى واهتماما بالغا.

وذكرت افتتاحية مجلة الجيش، بما أكده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالته بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال قائلا: “إننا حين نقف عند هذه الذكريات المنيرة في سجل وطننا المجيد. فهي تذكرنا بما قطعناه من أشواط على مسار تعزيز حصانتنا الوطنية. من توثيق لأواصر الوحدة والمضي بخطى واثقة نحو بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها. والتكفل بحاضر شعبنا الكريم ومستقبل بناته وأبنائه”.

مضيفا: “لقد قطعت بلادنا أشواطا متتالية على هذا النهج.. نهج الجزائر المنتصرة الوفية لمبادئها والمرسخة لمرجعياتها الساعية إلى ترسيخ المواطنة الحقة. ولقد تمكنت بتضحيات بناتها وأبنائها من الانتصار”.