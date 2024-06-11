مجلة الجيش: الجزائر تسير نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي

أكدت إفتتاحية مجلة الجيش، في عددها الأخير، أن كل المؤشرات توحي إلى أن بلادنا تسير على النهج السليم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمننا الغذائي.

وجاء في الإفتتاحية، أن السلطات العليا لبلادنا وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، أولت أهمية بالغة للشق الاقتصادي والتنموي لا سيما قطاع الفلاحة الذي حقق هذه السنة نتائج جد إيجابية.

وأضافت: “تشهد مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي حركية كبيرة سواء تعلق الأمر بقطاع الصناعة أو الطاقة والمناجم. أو المؤسسات الناشئة أو غيرها”.

ومن جهة أخرى، أكدت مجلة الجيش، أن السيادة الوطنية تصان بجيش قوي مهاب واقتصاد متطور مثلما أكده رئيس الجمهورية.

وشددت إفتتاحية مجلة الجيش، على أنه يجب علينا أن ندرك أن الجزائر هي وطننا الذي لا وطن لنا سواه. وهي البلد الأمن الذي يجمعنا ويوحدنا والعز والفخر الذي نحمله في أعماقنا حين نراها شامخة.