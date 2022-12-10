مجلة الجيش: الجزائر تشهد منذ إنتخاب الرئيس تبون تحولا وتطورا كبيرا

أكدت مجلة الجيش، في عددها الجديد، أن الجزائر تشهد منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية قبل ثلاث سنوات، تحولا كبيرا وتطورا لافتا على مستويات وأصعدة عدة.

وجاء في إفتتاحية مجلة الجيش: “الجزائر تشهد الجزائر منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية قبل ثلاث سنوات، تحولا كبيرا وتطورا لافتا على مستويات وأصعدة عدة. حيث باشر منذ ذلك الحين تنفيذ الالتزامات التي وعد بها الشعب الجزائري في برنامجه الانتخابي الذي تضمن 54 محورا”.

وأضافت مجلة الجيش، أن بلادنا قطعت خلال هذه الفترة أشواطا معتبرة في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون، بهدف إرساء أسس جزائر جديدة مثلما يتطلع إليها شعبنا.

وتابعت الإفتتاحية: “فبعد استكمال البناء المؤسساتي للدولة بما يتيح التمتع بالاستقرار ومن ثم التفرغ للمسائل ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي. وما تعلق باستعادة بلادنا لمكانتها الطبيعية على الصعيد الخارجي. فإن كل الدلائل والمؤشرات تثبت اليوم وبما لا يدع أي مجال للشك. أن الجزائر، التي انتهجت طريق التغيير ضمن خطة شاملة للتقويم الوطني. تسير بخطى ثابتة وموثوقة نحو استكمال بناء الجزائـر الجديدة على أرض الواقع”.