مجلة الجيش: “الجزائر ستدخل السنة الجديدة برئيس جمهورية جديد عبر الصندوق”

أكدت مجلة الجيش، في عددها الأخير لشهر ديسمبر، الجزائر ستدخل السنة الجديدة برئيس جمهورية جديد، عبر الاحتكام للصندوق.

وأشارت أن قيادة الجيش استمرت بنفس العزيمة في طريق تحقيق الإرادة الشعبية التي عبر عنها صراحة، دون لبس أو غموض.

وأضافت “الشعب استبصر خيرا بالضمانات غير المسبوقة المقدمة بشأن سير العملية الانتخابية برمتها، وتأكد بأنها ستجرى في شفافية وفي أجواء من الحرية والديمقراطية والتنافس الشريف”.

وأكدت أن توجه الشعب الجزائري بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر، ضربة قاصمة وقاضية للعصابة وأذنابها وإحباط مخططاتها بشكل لا تقوم لها قائمة بعدها.

واعتبرت مشاركة الشعب في الانتخابات، سيكون أحسن رد على الخونة والحركى الجدد، الذين سارعوا للاستقواء بجهات خارجية معروفة بحقدها الدفين والتاريخي على الجزائر وشعبها.

وأضافت “الجيش كشف العصابة وقام بتحييدها وتخليص بلادنا من براثن شذاذ الأفاق وتجار الإيديولوجيات، الذين حاولوا تفريق الشعب”.