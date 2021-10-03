مجلة الجيش: الجزائر قوة ضاربة ومن يمانع عليه ذرف الدموع أمام حائط مبكى أصدقائه

جاء في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش، أن العام والخاص يدرك أن المخزن أخطأ التقدير. حينما اعتقد أن تطبيعه مع الكيان الصهيوني وتحالفه معه سيقلب الموازين لصالح المخزن رأسا على عقب.

وأوردت مجلة الجيش أنه بالإضافة الى تصرفات المخزن المتهورة السابقة في عديد الحالات. مارس الهروب الى الأمام في محاولة يائسة لفرض سياسة الأمر الواقع. وقد غاب عنه أن الجزائر القوية بشعبها وبجيشها. لا يمكنها أن تتنازل قيد أنملة عن مبادئها المتجذرة.

وتابعت “القول بأن الجزائر قوة ضاربة ليس مجرد كلام موجه للاستهلاك الإعلامي بل هو حقيقة ماثلة للعيان. نعم الجزائر قوة ضاربة وأرّقت نظام المخزن وأدخلت الرعب واليأس في نفوس الخونة. الجزائر قوة ضاربة ومن يمانع ذلك عليه أن يذرف الدموع أمام حائط مبكى أصدقائه”.