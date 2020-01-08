مجلة الجيش: الجزائر ودعت قائدا عسكريا فذا في هبة شعبية سيحفظها التاريخ

تطرقت افتتاحية مجلة الجيش في عدد جانفي الخاص، لفقيد الجزائر، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المجاهد الراحل أحمد قايد صالح.

وحملت الإفتتاحية، كلمات رثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للفقيد، حيث قال: “شيع الشعب الجزائري العظيم، المتلاحم بعزة وفخر مع الجيش الوطني الشعبي الباسل، بخشوع، في حشود عارمة ومشهودة، فقيد الوطن، مسجى بجلائل الأعمال والخصال”.

وأضاف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته: “ودع الشعب فقيد الجزائر بإكبار مستحق في هذه اللحظات الصعبة الأليمة، المعبرة عن محبة صافية وصادقة، تسمو بروح الفقيد الزكية، إلى عليين”.

وأوردت الإفتتاحية، إن الجزائر ودعت قبل أيام، قائدا عسكريا فذا في هبة شعبية سيحفظها التاريخ، مثلما سيحفظ مآثر الرجل وحسن صنيعه لأجل الجزائر، فعظمة الرجال تقاس بقيمة الأعمال الجليلة التي يقدمونها لأوطانهم.

مضيفة: “بفقدانها لإبنها البار، المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، فقدت بلادنا رجلا من طينة الكبار، رجلا انتصر في كل المعارك التي خاضها وأفنى حياته كلها لخدمة الجزائر”.

وتابعت: “الحشود الجماهيرية الضخمة التي قدمت من كل مناطق الوطن، لمرافقة الفريق المجاهد أحمد قايد صالح إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية، أجمعت بعفوية على تكريم الرجل عرانا له على ما قدمه للجزائر”.

وأكدت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير، أن الفقيد، جنب البلاد الدخول في أنفاق مظلمة، ومكنها من تجاوز مرحلة عصيبة مرت بها، من خلال تمسكه بالشرعية الدستورية، وبمرافقة الشعب وحمايته في مسيراته السلمية”.

مضيفة: ” وفسح الفقيد المجال لجهاز العدالة لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، وتوفير كل الظروف التي أتاحت إنتخاب رئيس للجمهورية، في استحقاق طبعته الشفافية والنزاهة”.