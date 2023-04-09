مجلة الجيش: الخدمة الوطنية مدرسة لصنع الرجال

أكدت افتتاحية مجلة الجيش، في عددها الجديد، أن الخدمة الوطنية، بأهدافها السامية، لا تزال منذ تأسيسها، مدرسة لصنع الرجال.

وجاء في الافتتاحية، أن الخدمة الوطنية، سمحت للملايين من شباب الجزائر من أجيال الاستقلال بالمشاركة في مسيرة البلاد وإعدادهم باستمرار للمساهمة في الدفاع عن حياضها متى اقتضت الضرورة ذلك.

وأضافت الإفتتاحية، أن الأمة راهنت على شبابها حينما تم سن قانون الخدمة الوطنية قبل 55 سنة خلت. مثلما راهنت عليه في فترة عصيبة من تاريخها لطرد المستعمر من البلاد. ولم يراودها أدنى شك ولو للحظة في قدرة شبابنا على مواجهة تحديات كبرى.

وتابعت الإفتتاحية: “أيقن الجميع أن الشباب الجزائري المرتبط بشدة بوطنه، قادر على الشروع في مسيرة بناء الوطن عن جدارة والمضي به نحو الأفضل. وتأكد ذلك بعد سنوات قليلة حينما اتضحت معالم دولة سلكت طريقها نحو تنمية شاملة. مباشرة بعد أن استعادت سيادتها إثر ثورة عظيمة، وعقدت العزم مُجددا على تحرير الإنسان بعد أن حررت الأرض”.

ولفتت الافتتاحية أنه “وبعد 54 سنة على التحاق أول دفعة لشبابنا بصفوف الخدمة الوطنية في أفريل 1969. وفي وقت لا يزال شبابنا يساهم في مسيرة الجيش الوطني الشعبي بفعالية. وبما يعزز الرابطة القوية الكامنة بين الجيش وشعبه. فإن الشباب الجزائري اليوم المتسلح بالعالم والمعرفة والاحترافية. قادر على رفع التدي مرة أخرى مستلهما من صنيع شباب فجر أعظم ثورة في القرن العشرين”.