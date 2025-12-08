مجلة الجيش: الدبلوماسية الجزائرية كسبت الاحترام والتقدير في مختلف المحافل

تطرقت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير إلى المكانة المرموقة التي باتت تحتلها الجزائر إقليميا ودوليا كشريك فعال وموثوق. وقوة سلام واستقرار، وهو ما تعكسه الحركية النشطة للدبلوماسية التي كسبت الاحترام والتقدير في مختلف المحافل. لاسيما عبر مواقفها الثابتة إزاء القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضيتان الصحراوية والفلسطينية.

وأكدت المجلة أن ما تحقق من إنجازات لم يكن محض صدفة، بل هو ثمرة رؤية استشرافية وتضافر جهود كافة الجزائريين ومختلف القطاعات والمؤسسات. ومنها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.الساهر على تثبيت موجبات الأمن والاستقرار وصون سيادتنا الوطنية وحرمة ترابنا الوطني.

وأكدت المجلة أن هذا “يسهم في قطع المزيد من الأشواط على مسار بناء الجزائر الجديدة المنتصرة في جو من السكينة والطمأنينة، وزيادة الجاذبية الاقتصادية لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب.