مجلة الجيش: السيادة الوطنية تُصان بجيش قوي وإقتصاد متطور

أكدت إفتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخيرة، أن السيادة الوطنية تصان بجيش قوي مهاب واقتصاد متطور مثلما أكده رئيس الجمهورية.

وجاء في الإفتتاحية، والتي عنونت بـ”الجزائر الجديدة.. غد أفضل وآفاق أرحب”: “باعتبار الأمن هو الركيزة الأساسية لبناء دولة مستقرة ومتطورة ومزدهرة تحقق الرفاه لشعبها في جو من الانسجام الداخلي والتكيف الدائم مع المحيطين الإقليمي والدولي. يواصل الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني تأدية مهامه الدستورية دون هوادة وباقتدار وإلتزام وإخلاص وتعزيز جاهزيته لمواجهة كل التهديدات”.

وأضافت الإفتتاحية أن الشغل الشاغل للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي هو تعزيز جاهزيته وقدراته القتالية. وترقية آدائه لضمان الإستعداد الكامل والدائم لرفع مختلف التحديات ومواجهة كافة التهديدات.

مشيرة إلى أن النتائج النوعية المحققة سواء في الجانب العملياتي أو في جانب التحضير القتالي. تعكس التطور الذي أحرزه جيشنا الوطني الشعبي لاسيما في السنوات الأخيرة.

ولفتت افتتاحية مجلة الجيش، أن المناورات والتمارين البيانية المنفذة بنجاح واحترافية عالية من طرف مختلف مكونات قواتنا المسلحة تثبت هذا النهج القويم.