مجلة الجيش: الشباب الجزائري سيتمكن من كسب المعركة الجديدة مهما عظمت

أكدت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الجديد، أن الشباب الجزائري، سيتمكن اليوم من كسب المعركة الجديدة مهما عظمت، مثلما فعل سليله بالأمس عندما تصدى لكل الصعاب والمحن.

وجاء في الإفتتاحية: “وفي وقت تحرز فيه الجزائر تقدما بخطى ثابتة في مسار بناء الجزائر الجديدة بمساهمة بناتها وأبنائها، فإن الشباب الجزائري، سيتمكن اليوم من كسب المعركة الجديدة مهما عظمت”.

وأضافت الإفتتاحية: “صحيح أن السياقات والظروف تختلف عما كانت عليه في الماضي لكن فهم طبيعة المعركة يعد انتصارا في حد ذاته”.

وقد عبر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن هذا التوجه الخالص. حينما حث شبابنا على التسلح بالوعي الدائم والعلم النافع والعمل المخلص ورص الصفوف من أجل هذه المعركة. حتى يكونو في مستوى ثقة شعبهم وفي مستوى متطلبات الحفاظ على وديعة شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني.