مجلة الجيش: الشعب يعي دناءة ما يروج له بؤساء باعوا أوطانهم بأبخس الأثمان

أكدت مجلة الجيش، في عددها الأخير، أن الجزائر واحة للأمن والاستقرار والسكينة. كما أنها ورشة كبرى مفتوحة لمشاريع استراتيجية.

وأضافت، مجلة الجيش، أن الجزائر تتجه بثبات لتتبوأ مكانتها ضمن الدول الناشئة رغم كل المحاولات البائسة واليائسة لعرقلة وكبح مسيرتها. مشيرا إلى أن هذه المحاولات تفطن لها الشعب الجزائري الذي يدرك باتقاد بصيرته، خبث مراميها ويعي، بيقظته وحكمته دناءة ما يروج له أعداء الجزائر. و”أولئك الذين يكنون لها الحقد الدفين ومن يسير في فلكهم من عملاء بؤساء سذج باعوا أوطانهم وأنفسهم بأبخس الأثمان”. و”حتما فإن مخططاتهم الخبيثة ستبوء بالفشل، لأن ما يسوقون له من مضامين فارغة المحتوى هزيلة الشكل هي مهازل سيئة الحبكة والأداء”.

و”تندرج في سياق الحملات التضليلية القذرة ضد بلادنا، والتي لن تبلغ أبدا منتهاها ولن تحقق أهدافها الخسيسة. وستبقى مجرد رماد تذروه الرياح وسحابات صيف عابرة لا تعطي ظلا ولا تمنح غيثا. لأنها مهاترات تفتقد لأدنى مقومات المهنية وتؤكد تخبط أصحابها وبأسهم، وبلوغهم مستويات بالغة الانحطاط والانحدار”. -حسب المجلة-.

و”لا شك أن الجزائر رغم كل محاولات التشويش والكذب والافتراء، ماضية في طريقها بكل إصرار وعزيمة نحو تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية. بفضل بناتها وأبنائها المخلصين الشرفاء الذين شهدوا الهمم واستنهضوا العزائم لبناء الجزائر الجديدة المنتصرة. وكلهم فخر واعتزاز بما يقدموه وهم يشيدون بعرقهم وكدهم معالم الغد المشرق. عاقدين العزم على أن يكونوا في مستوى عظمة بلادهم مصممين على صون الأمانة التي في أعناقهم. كما هو الحال في الجيش الوطني الشعبي. سليل جيش التحرير الوطني، الذي يواصل بكل عزيمة واقتدار. تأدية مهامه الدستورية النبيلة، مرافقا المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا. عبر إسهامه في مختلف المشاريع الكبرى. وساهرا على تأمين كل شبر من أرضنا الطاهرة ضد كل محاولات المساس بأمنها واستقرارها وطمانينة شعبها. بما يقوي مناعتها ويعزز نماءها وسؤددها”. -تختم مجلة الجيش-.

