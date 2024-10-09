مجلة الجيش: الكثير من المشاريع الحيوية تحققت خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية

جاء في العدد الأخير من مجلة الجيش ان رئيس الجمهورية باشر مهامه مواصلا حمل أمانة ثقيلة. لاستكمال مسار بناء الجزائر الجديدة.

وأشارت مجلة الجيش في عددها الأخير أن رئيس الجمهورية أكد استمراره حمل هذه الأمانة.

وأوضحت مجلة الجيش أن العهدة الثانية مرحلة جديدة لتعزيز رصيد الإنجازات، كما أن العهدة المنتهية تحققت خلالها الكثير من المشاريع الحيوية.

وأكدت مجلة الجيش أن المرحلة الجديدة تتطلب تكاثف كل الجزائريين وتضافر جهود كل القطاعات ومؤسسات الدولة.

وتواصل الجزائر جهودها الحثيثة لترسيخ الأمن والاستقرار في العالم وفي جوارها الإقليمي.

كما يواصل الجيش الوطني الشعبي تأدية مهامه بكل عزيمة وإصرار. والذي يظل يقظا وجاهزا لرفع كافة التحديات ومجابهة كل التهديدات. حيث عزز الجيش استعداده من خلال التحضير القتالي المتواصل.

وأكدت مجلة الجيش أن الجزائر مثال للاستقرار والطمأنينة رغم المحاولات البائسة لاستهدافها. ومثال للاستقرار والطمأنينة بفضل وعي الشعب بكل فئاته. ومثال للاستقرار والطمأنينة بفضل تلاحم الشعب مع مؤسسات دولته ومع جيشه.

وأشارت في ختام الافتتاحية أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى دوما إلى جانب الشعب. وسيبقى دوما متشرفا بخدمة الشعب.