مجلة الجيش.. المزاوجة بين العمل الداخلي والخارجي سيمكن من التوجه نحو مستقبل أفضل

قالت مجلة الجيش، في عددها الأخير، إن المزاوجة بين العمل الداخلي والخارجي سيمكن الجزائر من التوجه نحو مستقبل أفضل.

كما افادت مجلة الجيش، أن “بعض الجهات والدوائر المعادية التي تقلقھا سيادتنا” لن تفلح في عرقلة المسيرة المظفرة.

وأضافت “بلادنا مثلما أوضحه رئيس الجمھورية، ستواصل طريقھا “بإرادة لا تلين، كي تكون الجزائر في مكانتھا المستحقة إقليميا ودوليا”. “بسند جيشنا الوطني الشعبي”.

في حين، أشارت مجلة الجيش، إلى أن الجزائر تسعى لتعزيز جبھتھا الداخلية وتقويتھا. وهذا في ظل وعي الشعب بضرورة مشاركته بفعالية في معركة مصيرية للنھوض بالبلاد.

كما سخرت الجزائر -تضيف المجلة- كل الإمكانيات المتاحة لتجسيد استراتيجيتھا المسطرة على أرض الواقع. وحققت في ظرف ثلاث سنوات خطوات إيجابية لا يستھان بھا. تابعة “لابد لبلادنا أن تتجاوز كل الصعاب، في ظل الإرادة المـعـلنـة التي تحدو الـقيادة العليا للبلاد. وانخراط الشعب”. “على شعبنا فقط أن يؤمن عن قناعة أن جزائر2023 لھا من الطاقات والإمكانيات والمقدرات”. “ما يؤھلھا لأن تصبح دولة صاعدة بقوة،ليس فقط في محيطھا الجغرافي،بل وعلى الصعيد الدولي أيضا”.

الجزائر دأبت منذ استقلالها على اتخاذ قرارات سيادية

وكانت مجلة الجيش قد أكدت في عددها السابق، على أن الجزائر دأبت منذ استقلالها ضد المحتل الغاصب على اتخاذ قرارات سيادية. وتاريخية استمدتها من ثورتها المجيدة، تعبيرا منها عن تعلقها الشديد بمبادئ ومثل الحرية والكرامة. وهو ما يفسر دفاعها المستميت دوما عن حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير مصيرها. وفي الاستفادة من الخيرات التي تزخر بها بلدانها.