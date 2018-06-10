مجلة الجيش : المناورات العسكرية أظهرت الجاهزية العالية لمواجهة أي طارئ

كشفت المناورات العسكرية الأخيرة على غرار “طوفان” و”إبرار البحري” القدرة الكبيرة للجيش على مواجهة أي طارئ في كل الظروف والأحوال.

وجاء في افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير، أن التمارين البيانية التي تنفذها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي دوريا تعكس القدرات الجاهزية العالية التي يتميتع بها الجيش وكذا قدرته الكبيرة على مواجهة أي طارئ في كل الظروف والأحوال.

وأكد ذات المصدر، أن الزيارات الميدانية للفريق أحمد قايد صالح خلال شهر رمضان إلى مختلف النواحي العسكرية ، تعكس اهتمام القيادة العليا للجيش وإصرارها على متابعة كل الجهود والحركات التي تعرفها مختلف تشكلاتها.

مضيفة، ان المستوى الذي بلغته القدرات القتالية للجيش علامة من علامات النضج التكويني والتدريبي والتحضيري للإرتقاء بجاهزيته العملياتية إلى أقصى مدى ممكن و التصدي الفاعل لأي تهديد مهما كان مصدره.

وختم إلى أنه ما حققته قواتنا المسلحة في السنوات الأخيرة من أقصى درجات الجاهزية العملياتية والقتالية تعود بالأساس إلى حسن التعليم والتكوين والتحضير القتالي المتواصل.