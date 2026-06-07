مجلة الجيش: تشريعيات 2 جويلية تُعد محطة هامة في مسار تعزيز دولة القانون

أعلنت مجلة الجيش، أن الجزائر تعيش بعد أسابيع قليلة، وعشية احتفائنا بالذكرى الرابعة والستين لاسترجاع السيادة الوطنية، على وقع حدث وطني هام. وهو الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 2 جويلية 2026. والتي تعد محطة هامة في مسار تعزيز دولة القانون والمؤسسات واستكمال المشروع النهضوي للجزائر الجديدة المنتصرة.

وصدر في العدد الأخير من مجلة الجيش، إن هذه الإستحقاقات التي يسهر الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية. على تأمينها وضمان سيرها الحسن وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني في جو من الطمأنينة والسكينة. تأتي في ظل تحولات جوهرية وإنجازات ومكاسب ثمينة تشهدها بلادنا على مختلف الأصعدة. الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية وغيرها. وهي تحولات تعكس بحق الجهود المضنية المبذولة للمضي ببلادنا قدما على درب الرقي والنماء. مثلما أكده رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون بقوله: “إن الجزائر اليوم تخوض غمار مرحلة عمادها التعامل مع مختلف الرهانات بنَفَس جديد. والتطلع إلى رفع التحديات بكامل الثقة في قدراتنا ومقدراتنا الوطنية المنبعثة من خالص آمال المواطن. لقد قطعت بلادنا أشواطا متتالية على هذا النهج، نهج الجزائر المنتصرة الوفية لمبادئها والمرسّخة لمرجعياتها. الساعية إلى ترسيخ المواطنة الحقة ولقد تمكنت بتضحيات بناتها وأبنائها من الانتصار”.

كما أضافت مجلة الجيش، أنه وفي ظل الإرادة الكبيرة، والعزم اللامحدود للإستمرار على هذا النهج الطموح، الرامي إلى تعزيز السيادة الوطنية وتحقيق الاستقلالية في مختلف المجالات. ستتمكن بلادنا من تحقيق الرقي والازدهار وترسيخ مكانتها الرفيعة التي أضحت تتبوؤها بين الأمم. وهي إرادة نابعة من الإيمان الراسخ بأن الجزائر لا تعيش على هامش التاريخ والجغرافيا. ولا يمكنها إلا أن تكون فاعلا هاما وشريكا لا مناص منه على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما في مجال إرساء السلم والأمن وتعزيز التنمية.

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