مجلة الجيش: تعالت الأبواق لضرب ثقة الشعب بجيشه وإحداث القطيعة بينهما

أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير أن أعداء الأمس واليوم أدركوا أن الجيش الوطني الشعبي هو امتداد لجيش التحرير فتعالت الأبواق لضرب ثقة الشعب فيه وإحداث القطيعة بينهما.

وجاء في افتتاحية مجلة “الجيش”: أن هناك من حاول استغلال الظروف التي تمر بها الجزائر لتهديم أسس الدولة الوطنية من خلال رفع شعارات جوفاء وحمقاء.

ولفتت في ذات السياق إلى أن عصابة الخونة والمتآمرين تحاول تغليط الرأي العام الوطني وجر البلاد إلى الفوضى واللاأمن.

كما ذكرت أيضا أن من باعوا الشرف والعرض وتحالفوا مع الأعداء وتطاولوا على الوطن وأساءوا للشعب قطعوا آخر أمل للتوبة وآخر خيط يربطهم بالجزائر.

ونوّهت إلى أنه لا يمكن للأعداء التاريخيين والتقليديين النيل من عزيمة الجزائريين أو التشكيك في انتمائهم وحضارتهم ونضالهم.

مبرزة في الشأن ذاته، الى أن بعض الكولونياليين الجدد يروجون لعدم وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي لدغدغة مشاعر المتطرفين وتبرير جرائم الاستعمار البشعة.

بالمقابل أبرزت مجلة الجيش أن هناك محاولة لبتر الرابطة المقدسة بين الشعب الجزائري وتاريخه والذوبان في مشاريع الغير لكن تاريخ الجزائر وثورة نوفمبر ستبقى غصة في حلوقهم إلى الأبد.

وتابعت:”طالما كل جزائري مطلع على تاريخ أمته وحافظ لوصايا الأسلاف فإن كل المؤامرات والدسائس من وراء البحر سيكون مآلها الفشل الذريع.”

طالع أيضا:

مجلة الجيش: الأعمال العدائية للمخزن اتجاه الجزائر حرب معلنة

جاء في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش، أن الأعمال العدائية الخطيرة والحملة الدعائية المغرضة. التي يشنها المخزن على الجزائر عموما وعلى الجيش الوطني تحديدا.

باتخاذها شكل حرب معلنة على منصات التواصل الاجتماعي وفي القنوات التلفزية وعلى صفحات الجرائد.

وأفادت افتتاحية مجلة الجيش أن المخزن شن بروبغاندا مضللة تحاول عبثا النيل من بلادنا واستهداف سيادتها ووحدتها الشعبية والترابية. واستحداث وضع من شأنه أن يزعزع استقرار منطقة المغرب العربي برمته.